Ble arrestert etter biljakt

To personer ble pågrepet på en adresse i Haugesund mandag kveld etter at politiet hadde lett etter de to en stund. Politiet traff på de to tidligere på kvelden i en stjålet bil ved Flotmyr. De tok stakk av i bilen, og politiet måtte gi opp og følge etter de to da hastigheten ble for høy. De kjørte også inn på en gang- og sykkelsti. Litt senere fant politiet bilen ved Haugaland videregående skole uten de to ombord. Men de ble altså senere funnet på en adresse i Haugesund.