– Det er en fantastisk årgang, men en liten årgang. Det er vel verdt å ligge i kø i 16 dager, sier Bjørn Håvard Larsen fra Trondheim.

Han hadde reist til Oslo for å få tak i flasker med dyr vin. Klokka ti stod han i startposisjon, og sprang inn til de dyreste vinene.

Etter å ha sikret seg blant annet den aller dyreste vinflaska til nesten 50.000 kroner, plukket han med seg flere kasser med annen Burgund-vin. Til sammen var regningen på nær 200.000 kroner.

– Vi har pol i Trondheim også, men for et slikt slipp må man til Oslo for å få gjort de beste kjøpene. Jeg går etter kvalitet, ikke etter pris. Romanée-Conti 2015 er beste rødvinen som er laget i min levetid mest sannsynlig, sier Larsen.

Romanée-Conti er en rødvin som går for minst 200.000 kroner på det globale vinmarkedet.

Vinslipp også andre steder

Også i Sandnes var det køer da Vinmonopolet åpnet. Dette er et av sju norske pol som har Burgund-vinslipp.

Marit Hauge en av kundene som var på plass for å gjøre et godt kjøp.

– Jeg visste ikke hva jeg lette etter, men nå har jeg funnet noe. Jeg har ikke satt meg inn i det på forhånd, så nå får jeg se hvor lenge den skal lagres, sier hun.

Dørene åpner på Vinmonopolet i Sandnes Du trenger javascript for å se video. Dørene åpner på Vinmonopolet i Sandnes

Også her har folk ligget i kø i lang tid. Flere her har reist langt, for å komme til en kø som er kortere enn andre steder.

– Dette er en årgang som ga veldig liten kvantitet. Mange druer gikk med på grunn av frost. Først og fremst er det kombinasjonen av at det produseres få flasker og at det er veldig høy kvalitet som gjør dette spesielt, sier senior produksjonssjef i Vinmonopolet, Arnt Egil Nordlien.

Kølapper for å kjøpe vin

Vinanmelder i Dagens Næringsliv, Merete Bø, hadde kølapp nummer 55 på Aker Brygge. Hun mener det er vel verdt å stå i kø for disse vinene.

– Hvis du skal få tak i disse vinene, så er det i dag. Før kunne du kjøpe det i Burgund, men det er blitt vanskeligere og vanskeligere. Derfor er det et enkelt valg. Å bruke noen timer her.

Hun mener Burgund i Frankrike er et fantastisk vinlandskap, men at ikke all vinen herfra er bra. Men produsentene i dette området lager mindre og mindre vin.

– Du kan ha kjøpt en flaske for tusen kroner nå, som du kan tjene mye på fremover, sier vinanmelderen.

Totalt kommer 30.000 flasker vin fra Burgund til Norge, fordelt på rundt 450 typer. Alle disse fordeles på de sju spesialpolene. Det er trolig helt tomt i hyllene i løpet av torsdagen eller fredagen.