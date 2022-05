Bjelland skal bygge neste etappe

Entreprenørselskapet Bjelland AS har vunnet anbudet om å bygge den neste etappen i Transportkorridor vest på riksveg 509. Nordbø Maskin AS og Stangeland AS var også med i finalen i anbudskonkurransen.

Det skal bygges ny firefelts riksveg fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen i Sola kommune.

Etappen er en del av prosjektet Transportkorridor Vest som strekker seg fra Sømmevågen i Sola til Sundekrossen i Stavanger.

Fra Sømmevågen til Sola skole er ny firefelts riksveg allerede ferdigstilt. Prosjektet er en del av Bymiljøpakke Nord Jæren.

Denne etappen starter nord for rundkjøring ved Sola skole og avsluttes nord for rundkjøringen ved Tanangervegen/Kontinentalvegen. I tillegg til riksveg skal det bygges gang og sykkelvei, lokalveier og samleveger.