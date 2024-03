Bjarte Espeland Horpestad ny Venstre-leder

Under Rogaland Venstres fylkesårsmøte i Egersund denne helgen ble Bjarte Espeland Horpestad (26) fra Karmøy valgt som ny leder i Rogaland Venstre. Han får med seg Mia Bruvik og Unni Fuglestad som nestledere.

– Valgkomiteen i Rogaland Venstre er veldig glad for at Bjarte har sagt ja til å bli leder. Han kjenner partiet veldig godt, både med erfaring som leder av Rogaland Unge Venstre og medlem i Unge Venstres sentralstyre, sier May Britt Vihovde som har ledet valgkomiteen.