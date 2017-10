Bjarne Kvadsheim (Sp) vil utsette

Bjarne Kvadsheim (Sp) vil på dagens bystyremøte gå inn for å utsette saken om plassering av ny brannstasjon i Lervik i Stavanger, opplyser politikeren til NRK. Det vil dermed etter all sannsynlighet bli flertall for utsettelse. Flere av beboerne i Østre bydel ønsker ikke brannstasjon i området.