Bjarne Berntsen hyllet av supporterne – laget svarte med storseier

– Det sier alt om lagmoralen og den gjengen vi har klart å bygge opp. Da er det veldig trygt og godt å vite at det fortsetter i samme stilen. Grunnen til at det var lett for meg å si jeg ville være her ut sesongen, var at jeg visste at spillerne og trenerapparatet stolte på meg, sier Berntsen til NTB etter kampen som NRK fulgte.

Scoringer av Sebastian Sebulonsen etter 20 minutter, og fra Samúel Friðjónsson og Fredrik Torsteinbø (ganger to) i andre omgang, var nok til å sikre Viking komfortable tre poeng mot Start, som på sin side kom fra to strake seiere.

Kevin Kabrans redusering på slutten ble kun et trøstemål.

Stavanger-laget er plassert trygt på midten av tabellen, og ettermiddagens seier sørget også for å fjerne alle teoretiske muligheter for å havne på kvalikplass.

– Det var en veldig bra andre omgang, flotte mål og vi er på rett plass når vi får returer fra keeperen, sier Berntsen.

Vikings Samúel Fridjónsson jubler under eliteseriekampen i fotball mellom Viking og Start på SR-Bank Arena. Foto: Carina Johansen / NTB

Markering før og under kampen

Kampen mot Start på SR-Bank Arena var den første kampen til Viking etter at det ble kjent at Bjarne Berntsen blir fjernet som klubbens hovedtrener etter sesongen.

En avgjørelse som har blitt med sterk misnøye blant supporterne, som de siste dagene har krevd styrets avgang.

– Vi vil ikke ha svada om at tidspunktet er riktig. Vi vil ha skikkelige svar, sa leder i Vikinghordene, Roar Åkerlund, til NRK fredag.

Før og under kampen lørdag markerte hordene misnøyen ved å ha banneret sitt på tribunen opp ned og kaste tomme pappesker. På flere av eskene stod navnet til styreleder Thor Steinar Sandvik.

Tomme pappesker og banner opp ned på stadion i Stavanger under lørdagens kamp mot Start. Foto: Carina Johansen / NTB

Jevnspilt første omgang – dominerende i andre

Det ble en jevn og underholdende første omgang, der headingen fra Sebulonsen var det som skilte lagene.

Historien kunne imidlertid annerledes hvis sørlendingene hadde vært mer effektive, blant annet traff bortelagets Kevin Kabran treverket på stillingen 0–0.

I andre omgang var Viking effektive og scoret 2-0, 3–0 og 4–0 innenfor et tidsrom på ti minutter.

Friðjónsson og Torsteinbø scoret begge etter at Start-keeperen måtte gi returer på skudd fra Zymer Bytyqi. 4–0 kom etter at Torsteinbø raget høyest etter et hjørnespark.

Storseieren befester Vikings posisjon på 7. plass på tabellen og laget har nå kontakt med lagene foran, etter det som var Bjarne Berntsens tredje siste hjemmekamp.

Før kampen sa Kristoffer Løkberg til Eurosport at laget ville gi alt for Berntsen:

– Nå ønsker vi virkelig å gi alt for at Bjarne får en verdig og fin avslutning på sesongen, som han har fortjent, sa Løkberg han.

Start forblir et poeng foran kvalikplassen og er dermed ikke ute av nedrykksstriden i Eliteserien.