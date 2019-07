Bistandsadvokaten etter Marokko-dødsdom: – Godt for familien å få et pusterom

– Jeg har nettopp snakket med klientene mine. De har ingen konkret mening om dette. De tar det til etterretning.

Det sier den norske bistandsadvokaten til Maren Uelands familie, Ragnar Falck Paulsen, til NRK. Han ble informert om dommen fra familiens marokkanske bistandsadvokat som har vært til stede i Salé.

Falck Paulsen hadde nettopp avsluttet en lang telefonsamtale med familiens marokkanske bistandsadvokat da NRK snakket med ham.

De tre hovedgjerningsmennene ble dømt til døden for det brutale dobbeltdrapet av de to studentene som var på ferie i Atlasfjellene. De to kvinnene ble funnet drept den 17. desember 2018.

En fjerdeperson ble dømt til livstid i fengsel. Han var ikke med på selve drapene, men politiet fant ID-dokumentene hans på åstedet.

Påtalemyndigheten i Marokko la ned påstand om dødsstraff for de tre hovedtiltalte, selv om landet i praksis ikke har henrettet noen siden 1993.

Dommen falt ved 16.30-tiden torsdag, norsk tid.

Falck Paulsen forventer at dommen kommer til å bli anket.

– Litt av grunnen til at vi har fått en marokkansk bistandsadvokat nå er for at han skal kunne delta i ankeforhandlingene. Hadde vi ikke fått det, så hadde han ikke kunnet delta i ankebehandlingene, sier han.

24 dømt

19 andre tiltalte ble dømt til mellom fem og 30 år i fengsel for å ha gitt sin tilslutning til terrorgruppa. Totalt har 24 personer vært tiltalt i saken, og ingen har blitt frikjent.

Advokat Jaber Rahal bekrefter overfor NRK at dommen kommer til å bli anket. Han er forsvareren til én av de 19 mennene som ble dømt.

– Vi som forsvarere de tiltalte kommer til å anke saken til neste instans, sier han.

Ankefristen er på ti dager, skriver NTB.

Forsvareren til de dømte hovedmennene har foreløpig ikke kommentert dommen.

Dømt til å betale oppreisning

Mennene ble også dømt til å betale oppreisning til Maren Uelands familie. Kravet var på i omlag 4,5 millioner kroner. De tiltalte ble dømt til å betale 1,8 millioner norske kroner.

Louisa Vesterager Jespersens familie får ikke oppreisning i dommen. De rettet kravet mot den marokkanske staten.

– Jeg mener måten den marokkanske bistandsadvokaten til familien Ueland gjorde dette på, var fornuftig, sier Falck Paulsen.

Han legger til at familien ikke har noen tanker rundt dette, men oppreisningspengene eventuelt vil gå til fondet de har opprettet i Maren Uelands ånd.

– Det er arbeidet med fondet de er mest opptatt av, sier Falck Paulsen.

Bistandadvokaten sier videre at familien nå ser frem til å få et pusterom, nå som dommen har falt.

– Det har hele tiden ligget i kortene hva utfallet ville bli. Nå kan de få et pusterom og kan konsentrere seg om det daglige livet og sorgprosessen som har blitt preget av den enorme oppmerksomheten denne saken har fått.