Bistandsadvokat: Viktig for foreldrene å vite hva som har skjedd

En 17-åring fra Varhaug ble sent mandag kveld siktet for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård.

– De er lettet for at det har vært en utvikling i etterforskningen, men samtidig lagt merke til at den siktede ikke har erkjent å ha noe med drapet å gjøre. For foreldrene er det veldig viktig å få vite hva som har skjedd og hvorfor, sier bistandsadvokat Harald Øglænd til NRK.

Den siktede 17-åringen blir fremstilt for fengsling klokken 13.30 tirsdag.

Politiet sa på pressekonferansen at 17-åringen var i bekjentskapskretsen til Sunniva Ødegård (13), men at de ikke var nære kjente.

Ordfører: Det verste av det verste

FUNGERENDE ORDFØRER: Mons Skrettingland i Hå kommune. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Fungerende ordfører Mons Skrettingland i Hå kommune sier det var et sjokk å høre at en 17-åring er siktet for drapet.

– Det går et sjokk gjennom meg og en fortvilelse. Jeg tenker «hvordan håndterer vi dette?». Dette er faktisk, jeg vet ikke om jeg skal si ... det verste av det verste, sier Skrettingland til NRK.

Han sier det er godt med en utvikling i saken, men at det samtidig er vanskelige nyheter.

– Det er med vantro og fortvilelse at jeg tar imot opplysningene, sier han.

Nærmere løsning

Bistandsadvokaten sier foreldrene fortsatt har flere spørsmål.

– At politiet har kommet så langt at de allerede nå har en mann som de anser at det er skjellig grunn til å mistenke for drapet, gjør at foreldrene håper dette nærmer seg en løsning, sier Øglænd.

Han sier foreldrene opplever en sammensatt situasjon.

– De merker etter det første sjokket har gitt seg, at sorgen og savnet etter datteren kommer mer og mer, så det er litt sammensatt, sier han.

Foreldrene kommenterte selv den ekstreme situasjonen mandag kveld.

– De tok det selv opp, at det var politisperringer, media på hjørnet, helikoptre i luften og huset som avbildet i avisen med angivelse av hvor datteren ble funnet.

Han sier foreldrene har forsøkt å holde det på avstand.