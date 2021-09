Bistandsadvokat: Birgittes foreldre i sjokk

Tirsdag kveld denne uken fikk foreldrene en telefon fra politiet om at det var utvikling i saken om drapet på datteren. Da fikk de beskjed om at politiet ville oppsøke dem onsdag morgen.

– Det kom som et sjokk på dem. De er fremdeles i sjokk. De tar det langsomt innover seg, sier Lea.

17 år gamle Birgitte Tengs ble 6. mai 1995 på Karmøy. Fredag ble det klart politiet har pågrepet en mann i 50-årene, siktet for drapet.

Tengs' jevngamle fetter ble dømt for drapet på sin kusine, men senere frikjent i lagmannsretten.

Drapet på Birgitte Tengs Ekspandér faktaboks Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Drapet er fortsatt uoppklart.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I 2015 ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet siktet for drapet.

Advokat Lea sier at foreldrene har levd med saken i 26 år og har hatt sin oppfatning av hvem som står bak.

– Da de fikk denne beskjeden var de i sjokk. Nå er de i ferd med å omstille seg, sier Lea.

Ante ingen ting før politiet ringte

Ifølge en pressemelding fra politiet mistenkes mannen også for drapet på Tina Jørgensen.

20 år gamle Jørgensen var bosatt i Stavanger og ble funnet drept i en kum ved Bore kirke 26. oktober 2000.

Moren til Jørgensen, Torunn Austdal Rasmussen, ante ingenting før hun fikk en telefon fra politiet 09.10 fredag morgen. Det var bare få minutter før politiet sendte ut pressemelding.

Hun sier til NRK at det tennes et håp, men at hun ikke tør å slippe jubelen løs enda.

– At politiet velger å gå ut slik de gjør nå, får jeg et håp om at de kan være nærmere løsningen, sier moren.