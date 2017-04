Bistandsadvokat mener sjåføren bør tiltales

Det var 15. august i fjor at en 16-åring ble satt av fra en bil i nærheten av en rasteplass på E39 på fylkesgrensen mellom Rogaland og Vest-Agder. Gutten ble funnet druknet i Lundevannet et par dager senere. Svein Erling Jensen som er bistandsadvokaten til guttens far, mener en bilfører tidlig i tjueårene bør tiltales.

Svein Erling Jensen mener sjåføren i tjueårene må tiltales. Foto: Privat

– Sjåføren har satt fra seg en person i hjelpeløs tilstand på et øde sted, og det er svært alvorlig tatt i betraktning at 16-åringen var sterkt beruset, sier Jensen.

Kritiserer lang etterforskningstid

Jensen mener også at etterforskningen har tatt altfor lang tid. Han påpeker at dette er en sak som opprører hele Moi.

– Når saken drar så langt ut i tid, blir det tapere på begge sidene, sier bistandsadvokaten.

Etterforskningen snart ferdig

Politijurist Ine Knutsen Stenevik. Foto: Privat

Politijurist ved Sør-Vest politidistrikt, Ine Knutsen Stenevik, sier de nå nærmer seg slutten av etterforskningen. Den endelige obduksjonsrapporten fra Rettsmedisinsk kommisjon kom ikke før i midten av mars måned.

På spørsmål om hva hun synes om sjåførens handlemåte, svarer Stenevik at hun ikke ønsker å kommentere detaljene i saken.

Ifølge Stenevik blir saken sendt til statsadvokaten i Rogaland i løpet av kort tid.