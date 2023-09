Birgittes haiking ble gjennomgått i retten

Politiet har analysert Birgittes haiketurer de siste årene før drapet. I 1993 haiket hun to ganger sammen med venninner, men skrev i dagboka at hun aldri ville ha haiket alene. I påsken 1995, tre og en halv uke før drapet, haiket hun alene før første gang, fra en hyttetur på Haukeli. Første påskedag, etter å ha haiket alene fra en fest seint på natten, skrev hun i dagboka «eg e blitt fæle med det nå». Politiets teori er at Johny Vassbakk plukket Birgitte opp natt til 6. mai 1995 da hun trengte skyss hjem fra Kopervik sentrum.