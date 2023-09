Birgittes far: – Det beste hadde vært å få en ordrett bekreftelse

– Det er jo det vi hele tiden håper på. Å få et endelig svar på hva som skjedde med Birgitte. Det beste hadde vært å få en ordrett bekreftelse fra den som har drept henne.

Torger Tengs sitter stødig i vitneboksen og forklarer seg lavmælt om det som har preget store deler av hans voksne liv. Fire-fem meter til høyre for ham sitter Johny Vassbakk helt rolig og stirrer mot dommerbordet, slik han så langt har gjort det under hele saken.

– Birgitte var en flott jente. Hun var ærlig, og ville så mye, forteller faren.

– Hun var interessert i musikk, og bestemte seg for å spille kirkeorgel. Jeg husker at hun tok bussen til Avaldsnes kirke for å spille, og så hentet vi henne om kvelden. Det var mørkt i kirka, hun satt der helt alene med et lite lys ved siden av seg. Jeg ville ha vært redd for å sitte alene i den mørke kirken, men Birgitte var helt upåvirket av det. Hun var en uredd jente, sier Torger Tengs.

Torger Tengs fortalte varmt om datteren sin da han vitnet i retten i dag.

Denne høsten er han på plass i tinghuset i Stavanger. Nok en gang håper han å få et endelig svar på alt som skjedde med datteren.

– Hvorfor vil du forklare deg i retten?, spør bistandsadvokat Erik Lea

– For å få fram vår side. For Karen sin del og for Birgitte sin del.

– Men det er en knytteneve i magen å være her og oppleve dette nok en gang. Det er som å få tiden stilt tilbake igjen og igjen.

Fikk dødsbudskapet på sjøen

I begynnelsen av mai 1995 var Torger om bord på båten han jobbet på da han ble bedt om å ringe hjem. Det tok lang tid før han fikk kontakt med noen, men til slutt fikk han dødsbudskapet av nevøen da han ringte til svogeren sin. Dette var nevøen som seiere ble dømt og så frikjent for drapet.

– Jeg var alene i styrhuset da jeg fikk vite at Birgitte var drept. Jeg ble helt nummen i kroppen. Heldigvis fikk jeg en kollega til å ta meg av innseilingen til Rotterdam. Jeg gikk ned i lugaren og lå der og bare så i taket. Så ble det ordnet hjemreise samme dag da jeg kom i land.