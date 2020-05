Birgitte Tengs-saken gjenåpnes ikke

Fetteren til Birgitte Tengs får ikke prøvd saken på nytt etter at Agder lagmannsrett har nektet gjenåpning av dommen fra 1998, melder Stavanger Aftenblad. Fetteren må dermed leve videre med den sivilrettslige dommen, hvor han måtte betale erstatning for et drap som han er frifunnet for.