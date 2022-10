Birgitte-saken: Fetteren vil møte i retten

Fetterens forsvarer, Arvid Sjødin, sier til NRK at hans klient ønsker å møte i rettssaken mot 52-åringen som nå står tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. – Hvis han skal trekkes inn i saken, ønsker han å møte for å forklare seg, sier Sjødin. 52-åringens forsvarer, Stian Kristiansen, har varslet at fetteren til Birgitte Tengs ville bli innkalt som vitne. Nå har altså fetteren bestemt seg for å møte fysisk i retten. – Han ønsker å være der og gi sin versjon, hvis det blir tema, sier Sjødin til NRK.