Birgitte og venninnene haiket ofte

– Hun var min første venn. Hun var nysgjerrig, åpen, varm og omtenksom, sa ei av Birgitte Tengs' nære venninner som vitnet i retten tirsdag.

De bodde bare noen hundre meter fra hverandre og var sammen nesten daglig hele oppveksten, beskrev venninnen.

De gikk og syklet mye. Men haiking var også vanlig.

– Det var dårlig med bussforbindelser, forklarte venninnen.

Våren 1995 gikk de på hver sin videregående skole, men var sammen ukentlig.

5. mai 1995, kvelden før Birgitte Tengs ble funnet drept, møttes de hjemme hos vitnet, før de slo følge til Bygnes der Birgitte tok bussen til en bedehusfest på Avaldsnes.

Haiker til Kopervik

Politioverbetjent i Sør-Vest politidistrikt, Finn Arve Paulsen, har jobbet som saksanalytiker i etterforskningen siden januar 2017.

SAKSANALYTIKER: Finn Arve Paulsen i Sør-Vest politidistrikt la fram Birgitte Tengs' bevegelser fredag 5. mai 1995. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

I sin forklaring i retten tirsdag beskrev han Birgittes siste dag, basert på vitneavhør.

Fredag 5. mai 1995 er en helt vanlig dag for 17-åringen. Hun tar bussen til skolen i Haugesund der hun er elev i førsteklasse på musikklinja på Skeisvang videregående skole.

Etter skolen forbereder hun seg til bedehusfesten på Avaldsnes senere på kvelden.

På bedehuset Karmel skal det arrangeres bryllupsfest og alle deltakerne har fått tildelt ulike roller.

Hun drar til venninnen som skal på kino, og de to slår følge.

På Bygnes tar Birgitte bussen til Avaldsnes.

Hun er fremme rundt 20.45.

BEDEHUSET: På bedehuset Karmel på Avaldsnes var Birgitte på bryllupsfest på kvelden 5. mai 1995. Foto: Thomas Halleland / NRK

Når festen er slutt slår Birgitte følge med en kamerat til en bussholdeplass. Ut ifra vennens forklaring i avhør får hun haik med tre unge kvinner i en rød Volkswagen «boble» en gang mellom 23.25 og 23.35.

De to gir hverandre en klem før han drar hjem og legger seg.

HAIKER HERFRA: I ei busslomme nord for bedehuset, får Birgitte haik med tre ungen kvinner i ei rød boble. Foto: Thomas Halleland / NRK

Paulsen viser til dagboknotater der Birgitte skriver om flere episoder med haiking.

To andre venninner av Birgitte som også vitnet tirsdag, forteller at haiking var et vanlig fremkomstmiddel for venninnene.

– Skulle du fra A til B, så haiket du, sier ei av venninnene.

Den siste som så Birgitte

De tre damene i den røde «boblen» skal til utestedet Costa i Kopervik sentrum og Birgitte sitter på dit og går videre til gågata i Kopervik.

På denne tiden er Kopervik sentrum et populært sted å gå ut i helgene.

Basert på vitneobservasjoner av personer som kjente Birgitte Tengs, har politiet laget et kart av Birgittes bevegelser i gågata i Kopervik denne kvelden.

Saksanalytiker Paulsen viste dette i retten.

Den siste sikre observasjonen ble gjort av en kamerat av Birgitte Tengs cirka ti minutter over midnatt. Helt vest i gågata i Kopervik.

FIRKANTEN: Den lilla benken går i en firkant rundt et blomsterbed midt i Hovedgata i Kopervik og kalles Firkanten. Alle observasjoner av Birgitte, som politiet anser som sikre, er gjort mellom denne og vestover gågata. Foto: Thomas Halleland / NRK

Alle observasjonene er gjort mellom den såkalte Firkanten, rett ved utestedet Costa, og enden av gågaten mot vest, der tre vitner som kom kjørende har sett ei jente som ligner på Birgitte, lene seg mot vinduet til en bil.

Andre har sett ei jente haike utenfor Skoringen, like nedenfor.

I tillegg har et kjærestepar som gikk på Utgarden folkehøgskole, sett en bil kjøre i full fart opp stikkveien mot Gamle Sundvegen.

Bilen ble etterlyst i media, men ingen har noen gang meldt seg.