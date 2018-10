Biltrafikken kan auke

Staten har kravd nullvekst for å bidra med mange milliardar til vegar og kollektivtrafikk, men biltrafikken i Finnøy, Rennesøy og Forsand kan auke utan at det får konsekvensar for byvekstavtalen på Nord-Jæren. Kommunane slår seg saman med Stavanger og Sandnes, men Samferdselsdepartementet slår fast at nullvekstmålet ikkje skal gjelde for desse kommunane.