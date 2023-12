Bilran i Klepp – viste frem luftpistol

En kvinne ble fraranet bilen sin på en bensinstasjon på Jærvegen i Klepp i 19-tiden i kveld.

Politiet pågrep senere tre personer. Bilføreren skal ha vist frem en pistol til kvinnen, og bedt om hennes bilnøkler og mobil.

Etter det kjørte ranerne raskt vekk fra stedet. De tre personene ble senere pågrepet av politiet.

Politiet bekrefter klokken 20.40 til NRK at føreren av bilen var i besittelse av en luftpistol.

– Han kjørte på en farlig måte, med stor fare for annen trafikk, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt.

Raneren kjørte sørover mot Bryne, og ble klokken 19.54 oppdaget av en sivil politibil, som begynte å følge etter bilen.

Bilen ble etter hvert stanset på Ålandsvegen. I den var det tre personer i bilen, som alle ble pågrepet.

– Det er snakk om to menn og en kvinne i 20-årene, sier Randulff.

Disse avhøres søndag formiddag. Jourhavende jurist Åshild Lomeland sier til NRK at det ikke virker som at det er en relasjon mellom ranerne og den fornærmede kvinnen. Det er for tidlig å si noe om ranerenes motivasjon.

– Er det formildende at føreren av bilen hadde en luftpistol, og ikke et skarpt våpen?

– For den som blir ranet, vil følelsen av å bli truet være lik. Men straffverdigheten i en eventuell rettssak vli være høyere med et skarpt våpen enn en luftpistol, sier Lomeland.

Fornærmede er avhørt, og ga en god beskrivelse av mannen som ranet henne.

Det er ingen skader på mennesker eller kjøretøy.