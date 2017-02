– Vi har krasjet møter, vi har herjet på. For dette har vært en lokaliseringskamp, sier en lykkelig stortingsrepresentant Tina Bru (H).

Torsdag offentliggjorde olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) at det nye fornybarfondet skal legges til Stavanger.

Olaug Bollestad (KrF), Iselin Nybø (V), Bent Høie (H) og Terje Søviknes (Frp) bekreftet i dag at Fornybarfondet blir lagt til Stavanger. Foto: Joakim Miøen / NRK

Fondet skal forvalte 20 milliarder kroner. Pengene skal investeres i fornybarselskaper og grønn teknologi i hele landet. De cirka 150 arbeidsplassene som følger med, er ekstra kjærkomment for et oljekrise-preget Stavanger og Rogaland.

– Fant tonen med en gang

Bru og resten av rogalandsbenken på Stortinget har jobbet iherdig for å få fondet til byen. Men innsatsen til det private finansmiljøet i byen har kanskje vært like viktig.

Investeringsdirektør Petter Fredrik Fusdahl i investeringsselskapet Styrbjørn dro til Seattle i USA for å få med selveste Bill Gates på laget.

Petter Fusdahl. Foto: Joakim Miøen / NRK

– Vi traff tonen med Gates sine folk en gang, og pratet om hvordan vi kunne jobbe sammen med ham og hans organisasjon for å få fornybarfondet til å lykkes, sier han.

Nå håper han at samarbeidet med Bill Gates skal bære frukter.

– Jeg håper dette er noe vi kan dra videre på, at hans nettverk og kompetanse skal få dette fondet til å lykkes, sier Fusdahl.

Skal være for hele landet

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) legger ikke skjul på at finans- og gründermiljøet i byen var viktig når regjeringen bestemte seg for Stavanger.

– Stavanger utmerker seg med sin erfaring med å utvikle ny teknologi, spesielt rettet inn mot olje- og gassbransjen, sier statsråden.

– Og så er det en veldig energitung region – både innen olje og gass og fornybart.

Søviknes understreker at fondet skal ha hele landet som sitt investeringsområde. Fondet vil være organisert som et aksjeselskap med navnet Fornybar AS.

– Selskapet skal investere og på den måten være med å skape arbeidsplasser i små- og mellomstore bedrifter som har spennende teknologi som kan bidra til klimagass-kutt, sier Søviknes.

Skuffelse i Bergen

Mens sjampanjen boblet i Stavanger var stemningen en helt annen i Bergen.

– Jeg er skuffet, sier Julie Andersland (V), byråd for klima, kultur og næring i Bergen.

Julie Andersland (V) Foto: Sølve Rydland / NRK

– Bergen har det desidert største finansmiljøet utenfor hovedstaden. Vi har stor kompetanse innen fornybart, så jeg synes det er synd at regjeringen har tilsidesatt faglige vurderinger, sier hun.

Selskapet Deloitte anbefaler i en rapport at Bergen er den beste byen å etablere fondet i, ifølge Bergens Tidende.

– Det er nærliggende å tenke at dette er en ren politisk beslutning og ikke en faglig fundert beslutning, sier Marit Warncke, direktør i Bergen Næringsråd.