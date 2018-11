Bill Clinton stiller til valg i Tysvær

– Jeg har alltid vært en person som stikker hodet frem, og det har nok litt med navnet mitt å gjøre, forteller Bill Clinton som er klar til å debutere i lokalpolitikken.

På 22. plass på Høyres kommuneliste i Tysvær finner vi altså en mann som heter det samme som den tidligere presidenten i USA.

Det spesielle navnet gir ham mest fordeler, men det kan også by på utfordringer når folk ikke tar ham seriøst.

– Jeg har blitt nektet å fly og fått returnert billetten. Dette samme har skjedd når jeg har bestilt hotell, men som oftest har det bare vært veldig morsomt, sier Clinton.

Han har alltid brukt navnet Bill

Hans mer berømte navnebror var USAs 42. president fra 1992 til 2001. Clintons regjeringstid var preget av gode økonomiske tider, men han huskes kanskje best for Monica Lewinsky-skandalen, der han som første president i moderne tid ble stilt for riksrett etter å ha løyet om sitt forhold til den 22-år gamle praktikanten i Det hvite hus.

I likhet med den tidligere presidenten heter Bill fra Tysvær egentlig William. Men han har alltid brukt Bill, lenge før den amerikanske politikeren ble verdenskjent.

Tysværs Bill Clinton er 38 år, opprinnelig fra Australia og flyttet til Norge på grunn av kjærligheten.

– Jeg har bodd snart ti år i Tysvær og trives veldig godt her, forteller trebarnsfaren.

Håper å bli kjendis med president-navnet

Kona hans heter ikke Hillary, men Heidi og kan dermed likevel signere med H. Clinton.

Men hvor mye ligner han egentlig på sin mer berømte navnebror politisk sett?

– Det er jeg litt usikker på. Jeg har ingen politisk erfaring, og dette er helt nytt for meg. Men jeg håper folk har tillit til meg og at jeg kan bidra til at kommunen utvikler seg fremover, sier Clinton.

Han jobber som Key Account Manager på Hatteland Solutions i Haugesund, er FAU-leder i Tysvær og er nå klar for å gå inn i politikken. Clinton har et sterkt engasjement for skole, idrett og eldreomsorg.

38-åringen håper nå at navnet hans kan hjelpe ham å bli mer kjent.

– Folk pleier som regel å huske meg, sier han og smiler.