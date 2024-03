Bilister stoppet fyllekjører på E39 i Gjesdal

Politiet roser bilistene som trådte til da en mann i 50-årene fyllekjørte ved Kongeparken i Rogaland søndag kveld.

Den første observasjonen av bilen var på E39. Så kjørte bilen inn på mindre veier, der observante bililster var handlekraftige og klarte å «bokse» bilen inne slik at den ikke kunne kjøre videre.

– Politiet kom dermed til dekket bord og kunne overta oppdraget, sier operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NTB.

Det var klokken 20.25 søndag kveld at politiet fikk melding om at en bil kjørte i feil kjøreretning på E39 ved Kongeparken i Gjesdal kommune.

Strand roser vitnene som trådte til for å avverge at noen ble skadd av fyllekjøringen.

– De tok nok sine vurderinger og så at det var en mulighet. Det var flott at bilen ble stanset, og det var viktig at det ble gjort før det gikk galt, sier hun.

Bilføreren, som er en mann i slutten av 50-årene, ble fremstilt på legevakten for blodprøvetaking. Politiet mistenker at han var alkoholpåvirket. Han har heller ikke gyldig førerkort og vil bli anmeldt for både kjøring uten dette og for kjøring i påvirket tilstand.