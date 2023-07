Bilist stakk av fra kontroll

En 19 år gammel mann på Karmøy er anmeldt for å unndra seg kontroll, samt for brudd på Vegtrafikklovens § 3. Det var klokken halv to i natt at en politipatrulje ble oppmerksom på fire biler som alle kjørte for fort. Politiet stanset bilene, men den bakerste i følget snudde og forsøkte å unndra seg kontroll. Patruljen fant bilen igjen like etter, i en hage, ikke langt fra området med kontroll. Førerkortet til 19-åringen er nå beslaglagt.