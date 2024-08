Bilist med bråhast i Hå

UP utførte laserkontroll fra klokken 21 til midnatt i går kveld på Nordsjøvegen i Hå kommune. En sjåfør ble anmeldt for å ha kjørt 123 km/t i 80-sonen. Han er også mistenkt for å kjørt i beruset tilstand. I tillegg ble det utstedt 9 bøter for høy fart.