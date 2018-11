Bilførar kutta politimann med kniv

Ein bilførar blei lagt i bakken og arrestert etter at han kutta ein politimann i handa med kniv ved Støle i Sveio. Mannen hadde køyrd i grøfta og er mistenkt for ruskøyring. Då politiet kom til staden trekte han kniv og kutta ein politimann slik at han fekk eit djupt kutt i ein finger.