Biler sklei ut av veien – måtte stenge E39

– Det har vært et værskifte i morgentimene som gjør at det er så glatt. Det er is på veiene og bilene kommer seg ikke fram på flat mark, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Jøran Solheim.

Søndag morgen ble det besluttet å stenge den trafikkerte E39 ved Vikeså i Rogaland, i nordgående retning.

Like før sklei en bil med to passasjerer i grøfta og landet på siden, på Helleland, sør for Vikeså.

Ingen av passasjerene ble skadet i trafikkuhellet.

Nesten samtidig skjedde det samme på Røyksund i Karmøy kommune. Her landet en bil med to personer på taket. Personene i bilen kom fra uhellet uten fysiske skader.

– Det er ikke så mye mer å gjøre enn å strø og eventuelt vente til det blir mildere, sa Solheim like før klokken 9.

Politiet hadde da fått meldinger om glatte veier fra Fitjar i Vestland til Moi i Agder.

Veitrafikksentralen ble varslet og gikk i gang med å strø.

Klokken 9.30 meldte politiet på Twitter at E39 var åpen igjen.

Runddans i Bergen

– Det vi ser nå i morgentimene er byger som vasker vekk saltet slik at det fryser på igjen, så det blir en slags runddans, sier trafikkoperatør Tor Evensen i Veitrafikksentralen Vest.

Han har fått meldinger om glatte veier i området rundt Bergen, sør i Vestland fylke og ned mot Rogaland i kystnære strøk.

– Entreprenørene gjør så godt de kan for å holde forholdene gode, men det er krevende med disse bygene som treffer litt sporadisk, sier han.

Også på E39 sør for Bergen gikk en bil rundt i morgentimene søndag.

Føreren var uskadd, men det var svært glatt på stedet, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Grenlandsbrua fortsatt stengt

Grenlandsbrua mellom Porsgrunn og Bamble på E 18 er fortsatt stengt i begge retninger. Den ble stengt lørdag ettermiddag da det falt is fra vaierne og ned i vegbanen.

Søndag morgen har en drone sjekket snø og is som skal fjernes, sier trafikkoperatør Kristin Våsjø i Vegtrafikksentralen Sør.

Det er uklart når brua blir åpnet.

Kan være glatt rundt neste sving

På østlandet er det varierende kjøreforhold flere steder søndag formiddag.

– Man bør være obs på at man kan kjøre på veier som veksler mellom å ligge i sol og skyggeparti. Da kan det være veldig forskjell på dekket i de partiene, sier trafikkoperatør Hans Are Dahl i Vegtrafikksentralen øst.

Hovedveiene og de store riksveiene i Oslo begynner å bli bare, men det er utfordrende flere steder ute i distriktene.