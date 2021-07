Bilbrann i Strand

Brannvesenet i Strand fikk raskt kontroll over en brann i en bil i Bevervegen på Jørpeland i Strand ved ett tiden natt til tirsdag. Bilen var i full fyr, og stod nær et hus da brannmannskapene kom fram. Brannen ble slukket, uten at det ble skader på huset.