Bilberging på Hunnedalsvegen kjem til å ta tid

Både brannvesenet og politiet er på staden der ein trailer velta på Hunnedalsvegen like før avkøyringa til Gilja. Det er ikkje farleg last på køyretøyet. Politiet har ikkje mistanke om at sjåføren har køyrd i rusa tilstand. Bilberging kjem til å ta noko tid, ifølgje politiet, som opprettar sak på hendinga.