Bil veltet i Sirdalsveien

En bil kjørte i natt av veien og veltet over på taket på et jorde i Sirdalsveien i Eigersund. Føreren skal ha mistet kontroll på kjøretøyet. De tre personene i bilen var ved bevissthet da politiet kom til stedet. Føreren virket uskadd, og de to passasjerene ble kjørt til legevakt for sjekk.