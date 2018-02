Bil på tvers

Politiet fikk like etter klokken halv sju melding om et trafikkuhell på fylkesvei 44 i rundkjøring ved Sandved i Sandnes. En bil skal stå på tvers i veibanen like ved rundkjøringen. Det er trolig ikke personskade, men noe trafikale problemer. Politiet er på vei til stedet.