Bil kjørte inn i et gjerde

En bil skal ha kjørt inn i et gjerde på E39, like ved den nye brannstasjonen i Schancheholen i Stavanger. Vitner sier at bilen skjenet rett før tunnelåpningen i nordgående felt. Fører av bilen var alene i bilen og har ingen synlige skader. Trafikken flyter fint forbi.