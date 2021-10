Bil kjørte inn i busskur

Like etter 14.00 i ettermiddag fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt inn i et busskur i Grødemveien i Randaberg. Bilen ble funnet i nærheten etter tips fra publikum. Bilen hadde skader i front, og fører i tenårene blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.