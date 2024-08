Bil kjørte i feil kjørefelt i Ryfylketunnelen

Torsdag kveld melder politiet at Ryfylketunnelen i Stavanger er stengt grunnet en bil som kjører i feil kjørefelt i retning Tau.

Klokken 20.20 skriver politiet at bilen ble stoppet da den kom ut på Solbakk.

Klokken 20.45 melder politiet at tunnelen vil bli åpnet for toveistrafikk i et tunnelløp.