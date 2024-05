Bil kjørte feil vei på E39 i Sandnes

Politiet fikk mandag ettermiddag flere meldinger om at en bil kjørte i motsatt kjøreretning på E39, fra Sandnes i retning Stavanger.

– Vi fikk inn veldig mange nødtelefoner hos oss. Det er viktig at folk melder ifra, for det er ganske farlig når folk kjører feil vei, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, John Ask.

Han estimerer opp mot 50 nødtelefoner inn til politiet.

Bilen ble stanset av en politipatrulje på Forus og geleidet av motortrafikkveien. Vitner og fører er avhørt. Politiet har beslaglagt førerkortet til sjåføren og har opprettet sak.

– Heldigvis har det ikke skjedd noen skader som følge av dette, sier Ask.