Bil i grøfta på Nærbø

I natt klokken 00.50 fikk politiet melding om at en bil sto i grøften på Indrebøvegen på Nærbø. Da politiet kom til stedet traff de på to personer i nærheten av bilen. Begge fremsto beruset og blir fremstilt for blodprøve. Politiet mistenker at de hadde kjørt i beruset tilstand. Politiet oppretter sak.