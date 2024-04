Bil havnet på taket i Stavanger

Flere ringte politiet i natt for å si at noen rånet på Jåttåvågen i Stavanger. En av disse bilene veltet på taket like ved den nye rundkjøringen.

Sjåføren ble ikke skadet, men bilen ble flyttet og senere funnet igjen av patruljen. Sjåføren er avhørt og førerkortet er beslaglagt. Politiet oppretter sak, skriver de i deres logg.