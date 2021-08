Bil har kjørt inn i stolpe

Nødetatene rykkter lørdag kveld ut til en melding om at en bil skal ha kjørt inn i en stople ved Sandnesvegen i Sola kommune. To biler er involvert, hvor en av dem har kommet over i motsatt kjørefelt. Det er ikke snakk om personskade, og trafikken flyter bra forbi.