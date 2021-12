Bil har kjørt i fjellvegg

En bil har kjørt i en fjellvegg på Karmøyvegen lørdag kveld. Det skal også være en annen bil involvert. De to bilene har ikke kollidert med hverandre. Men bilen som kjørte i fjellvegen har muligens gjort det som følge av en unnamanøver i forhold til motgående bil. To personer er tatt med for sjekk av ambulanse som tilfeldigvis var i nærheten. Ingen mistanke om ruspåvirkning. Store materielle skader. Etterforskning pågår vedrørende årsak til ulykken.