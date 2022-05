Bil har havnet på taket på riksvei 13

Nødetatene har rykket ut etter melding om et trafikkuhell på riksvei 13, Suldalsvegen. Hendelsen har skjedd like sør av krysset til Gullingvegen, melder politiet. Det er et enslig kjøretøy som har kjørt ut av veien og havnet på taket. Føreren har kommet seg ut av bilen.