Bil funnet i elv på fylkesvei 42

Nødetatene rykka i morges ut til Gyadalen i Eigersund, etter at en bil blei oppdaga i en elv langs veien. Politiet frykta at det var personer i bilen. Men kort tid etter at politiet kom fram til stedet, dukka bilføreren opp. Vedkommende var uskadd.