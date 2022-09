Beyonder skal ikkje eige batterifabrikk i Tysvær

Batteri-bedrifta på Forus, Beyonder, kjem ikkje sjølv til å eige fabrikken på Gismarvik i Tysvær. Det stadfestar dagleg leiar Svein Kvernstuen til Haugesunds avis. Beyonder, som har varsla at fabrikken i Tysvær skal stå ferdig i 2026, seier nå at det er investorar som skal eige den. – Men me er i dialog med store bankar og jobbar mot internasjonale finansinstitusjonar for å skaffe kapital, seier Kvernstuen.