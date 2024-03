Beyonder får 75 millionar fra Innovasjon Norge

Batteriprodusenten Beyonder i Sandnes mottar 75 millioner kroner i tilskudd til sitt batteriprosjekt fra Innovasjon Norge.

Beyonder har nå lansert for salg internasjonalt sitt batteri, som de selv beskriver som tryggere i bruk, har høy ytelse, virker godt i både varmt og kaldt klima, er billigere og blir produsert ved hjelp av bærekraftige materialer.

Innovasjon Norge har tilsammen tildelt 995 millioner kroner til de fire batteribedriftene Beyonder, Vianode, Cenate og Morrow Batteries.

– Beyonder er et strålende eksempel på at Rogalandsgründere virkelig satser på verdiskaping og eksport i nye grønne verdikjeder, og styrker det som allerede er et svært interessant økosystem knyttet til energistyring, lading og elektrifisering i fylket vårt, sier Kari Holmefjord Vervik, regiondirektør i Innovasjon Norge.