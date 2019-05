Bevæpnet politi rykket ut

Bevæpnet politi rykket ut til Gausel-området i Stavanger ved to tiden natt til søndag etter melding om to personer med bager, og den ene hadde noe som lignet en kniv. To menn i 20- og 30-årene ble pågrepet. En politihund fant bagene med tjuvgods.