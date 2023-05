Betre resultat frå Jæren sitt høgaste bygg

Og så går det oppover med Jæren sitt høgaste bygg, Forum Jæren på Bryne. Ikkje det at det har blitt høgare enn sine opphavelege 67.7 meter, men Jærbladet skriv at eigedomsselskapet auka inntektene frå dei om lag 65 leigetakarane med drygt 3 millionar kroner frå 2021 til i fjor, og at overskottet blei 1.8 millionar kroner.