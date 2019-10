Betinget fengsel for Viste

Aktor ba i retten om ett års betinget fengsel for Arne Viste som er tiltalt for å ha ansatt asylsøkere i Stavanger som ikke har opphold eller arbeidstillatelse i Norge. Vistes selskap Plog AS dømmes til å betale bot til statskassen på 1,5 millioner kroner.