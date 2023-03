Betalte 42.5 millionar for mykje i bompengar

I fjor var det 3.3 millionar passeringar gjennom forskjellige bomringar i Rogaland som blei gjort utan bombrikke. Bilistane utan brikker betalte 42.5 millionar kroner meir enn dei ville gjort med brikke, seier Vidar Raa, som er sjef for brikkeselskapet Skyttelpass. Trenden frå i fjor har vore den same dei to første månadene dette året, opplyser Raa.