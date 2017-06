Bestekompisen til Geir veier 250 kg og drikker av vasken

Det skjedde i de dager at en bonde på Jæren fikk en oksekalv som ikke passa med resten av gårdsdrifta. Og i slike tilfeller gjelder primærnæringas harde bud. Men det kunne ikke Geir Edland leve med.

Ferdinand har fått snacks i eget trau når Geir har hatt vorspiel i garasjen. Foto: Linda-Merethe Øye

På gården i Klepp har hobbybonden ender, griser, hester og sauer. Dyra får stort sett dø av alderdom. Det var alltids plass til én til. Størrelse ingen hindring.

Geir Edland tok med oksen hjem, og døpte ham Ferdinand.

– Han var bare så fin! forklarer Edland, som aldeles ikke er gal, bare glad i dyr.

Følger Geir som en hund

Nå, to år etter, lever han, samboeren og dyra side om side med den vennlige kjempen. Ferdinand har sin bås, lever deler av døgnet et uvanlig fritt liv. Han er kontaktsøkende. Trofast som en hund.

Når Edland mater de andre dyra, følger oksen etter. I garasjen tar Ferdinand gjerne en drikkepause i vasken. Når Geir ser ski-VM på TV, følger oksen med. Alt grundig dokumentert av samboer Linda-Merethe Øye.

Ferdinand sover i egen bås, men på dagtid får han ofte bevege seg fritt rundt på gården. Han tar seg gjerne ei drikkepause i vasken. Foto: Linda-Merethe Øye

Utstøtt av hester og sauer

– De ville bli kvitt ham, eventuelt slakte ham. Da måtte jeg bare ta ham med. Gi ham et trygt hjem.

Det hjemmet hadde Geir håpa at kunne være sammen med noen av de andre dyra på gården, men slik gikk det ikke.

– Hestene ville ikke ha ham. Da jeg kom for å gi dem mjøl og høy, fikk han ikke før de var ferdige å spise. De ville ikke ha ham med i flokken, forklarer Geir, som deretter prøvde å plassere ham med sauene.

Noe flokkens vær ville ha seg frabedt.

– Han gikk til angrep, og stanga ham. Så Ferdinand måtte rømme derfra.

Gir oss troen på det gode i mennesket

Hvis du blir rørt av Ferdinands trofasthet, og lignende dyrehistorier, er du ikke aleine, ifølge litteraturviter ved Universitetet i Stavanger, Janne Stigen Drangsholt.

Når Geir ser ski-VM, følger Ferdinand med. Foto: Linda-Merethe Øye

Janne Stigen Drangsholt. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Vi har et romantisk forhold til dyr. Vi tenker at hvis et dyr blir glad i et menneske, er det fordi det gjenkjenner ett eller annet uskyldsreint. Alle historiene som handler om nære forhold mellom mennesket og dyr, de liker vi, for de gir oss troen på at det er noe godt i mennesket, sier Drangsholt.

Det var nok godt for både Geir og oksen at de to fant hverandre. Det mener i alle fall bonden sjøl, mens han klapper sin «lille venn» på nakken.

– Han er nesten blitt et familiemedlem etter hvert. Jeg blir jo glad i ham. Jeg håper han kan få bli gammel.