Besøksstopp på SUS

Stavanger Universitetssjukehus har innført besøksstopp for besøkende og pårørande. Tiltaket er innført for å beskytte pasientar og medarbeidarar mot koronasmitte. Forbodet gjeld ikkje for kritisk sjuke pasientar. Barn og fødande kan ha ein besøkande.