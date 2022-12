Beslaglagt førerkort

Klokken 23.35 i går kveld ble et kjøretøy stanset av politiet i Krossmoveien like sør før Krossmoen i Egersund på grunn av hastighet. Kvinnelig fører anmeldt for å har kjørt i 131 km/t i 70 km/t sone. Kvinnen ble avhørt og fikk sitt førerkort beslaglagt på stedet.