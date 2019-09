Beslagla førerkortet til 18-åringer

Klokken 02.39 i natt fikk politiet melding om en bil som hadde krasjet inn i et skilt i Hundvågkrossen i Stavanger. Bilen hadde forsvunnet fra stedet. Politiet sporte opp bilen og fant to berusede 18-åringer på adressen den stod på. Begge mistenkes for kjøringen. Blodprøve er tatt og politiet har beslaglagt førerkortet til begge to.