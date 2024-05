Beruset mann ruslet i togspor på Ganddal

Like over klokken halv et fikk politiet inn melding om at en mann gikk på toglinjene ved Ganddal. Politiet fikk stengt togtrafikken og fant etter hvert en beruset mann i slutten av tenårene som ruslet i sporet.

Mannen ble geleidet bort fra toglinjene av politiet og vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse. Toglinjene ble åpnet igjen så fort han var ute av sporet.