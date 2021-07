Beruset kvinne rygget i stolpe

En kvinne er anmeldt for å ha vært ruspåvirket da hun rygget inn i en lyktestolpe i Kvernalandsvegen på Frøyland sent mandag kveld. Det var vitner til kvinnens kjøring som varslet politiet. Kvinnen ble tatt med til legevakt for blodprøve. Førerkortet ble beslaglagt.